10 Февраля 2022
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Политика В России
соцсети, коллаж, интернет зависимость (2019) | Фото: versiya.info

Депутаты предложили обязать госорганы создавать официальные страницы в соцсетях

В Госдуму внесен проект закона, который обязывает государственные органы создавать официальные страницы в социальных сетях, чтобы публиковать информацию о своей деятельности.

Автор инициативы - глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Госорганы должны будут публиковать почтовый адрес и электронную почту, номера телефонов, а также все сведения о проводимых опросах "и иных мероприятиях, связанных с выявлением мнения граждан".

Как объяснил депутат, это необходимо, чтобы гражданам было удобно вступать в прямую коммуникацию с государством на всех уровнях — от федерального до муниципального.

Парламентарий считает, правительству РФ необходимо налаживать "прямой диалог" с людьми, который позволяет оперативно выявлять существующие проблемы и болевые точки общества, пишут "Ведомости".

Теги: Госдума, госорганы, соцсети



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