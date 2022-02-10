Минфин предложил разрешить нерезидентам удаленно покупать криптовалюту в РФ

Министерство финансов России предложило разрешить нерезидентам приобретать криптовалюту, в том числе удаленно, через российскую финансовую инфраструктуру для привлечения иностранных инвесторов.

Согласно инициативе, иностранцы смогут покупать цифровые активы как на российских, так и на иностранных криптовалютных биржах, если те выполнят требования о "приземлении" в РФ. Это станет возможно при условии, что средства с торговых площадок будут выводиться через уполномоченные российские банки.

Также Минфин предложил изучить возможность ограничения числа торгуемых в России криптовалют, чтобы защитить инвесторов, поскольку иностранные криптовалютные биржи "зачастую не проводят никакой проверки проектов перед листингом, допуская к торгам откровенно мошеннические активы и криптовалюты финансовых пирамид", сообщает "Интерфакс".

Напомним, правительство России утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют. Из документа следует, что по жесткому варианту, предложенному Центробанком, кабмин не пойдет. Хождение криптовалют возьмут под контроль, но не будут запрещать.

Всех покупателей криптовалют разделят на квалифицированных и неквалифицированных (по аналогии с игроками фондового рынка). Криптовалютные площадки обяжут иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала.