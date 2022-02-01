Потери от пандемии сопоставимы с невозвратными потерями в Первой мировой войне – ОП РФ

В Общественной палате прокомментировали данные Росстата по естественной убыли населения страны в 2021 году. Она составила 1,04 млн человек.

Смертность в январе-декабре 2021 года выросла на 15,1% и составила 2,445 млн человек. За тот же период рождаемость снизилась на 2,3%. По низкому, самому неблагоприятному варианту прогноза Росстата, от естественной убыли к 2030 году Россия потеряет более 8 млн человек.

"Более 500–600 тысяч избыточных смертей в 2021 году напрямую или косвенно связаны с пандемией, - говорит глава комиссии ОП РФ по демографии Сергей Рыбальченко. - Данные, озвученные в сентябре 2021 года, свидетельствуют о смерти более 300 000 мужчин трудоспособного возраста. И это более половины всех избыточных смертей в России. Для общества это потери и социальные, и экономические. Для семей, зачастую, это потеря кормильца".

"Если в 2019 году из всех умерших на трудоспособный возраст приходился 21% и из них 79% — мужчины, то в 2021 году почти треть умерших приходится на трудоспособный возраст, из них 80% — мужское население. В ситуации распространения коронавируса, я считаю, на это оказало влияние и отсутствие должных мер профилактики, - отмечает эксперт. - Сейчас потери от пандемии сопоставимы с невозвратными потерями в Первой мировой войне. Тогда за четыре года Россия потеряла убитыми один миллион 600 тысяч человек, а за девять кварталов пандемии избыточная смертность составила не менее 800 тысяч человек. Поэтому воспринимать ситуацию нужно со всей строгостью далеко не мирного времени".