Российским кадетам и солдатам устроили День белорусской кухни

02 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК В России Санкт-Петербург
еда, пища, блюда, общепит, повар, лп (2022) | Фото: из личного архива участников

Российским кадетам и солдатам устроили День белорусской кухни

Праздничную атмосферу в разгар суровых армейских будней подарили бойцам комбинаты питания, которые кормят молодых людей в столовых воинских частей. Дни национальной кухни повара устраивают ежемесячно. В январе сотрудники комбинатов порадовали солдат блюдами белорусской кухни.

еда, пища, блюда, общепит, повар(2022)|Фото: из личного архива участников

Несмотря на тесное соседство и похожую культуру, у белорусов есть и свои особые блюда. Само собой из картошки, давно ставшей объектом бесконечных шуточек в адрес наших соседей. Военнослужащих накормили толченым, запеченным и варёным картофелем с зеленью, а также запеканкой с овощами. Познакомились с белорусскими блюдами и в Кронштадтском морском кадетском военном корпусе.

еда, пища, блюда, общепит, повар, лп(2022)|Фото: из личного архива участников

Однако не картофелем единым славится белорусская кухня. Молодых людей накормили национальными супами соседнего государства. По традиции повара готовят два первых блюда: суп клёцками и «Кулеш постный». Оба супа чаще всего варят в каждой воинской части, где устраивают День белорусской национальной кухни.

поросенок жареный, блюда, еда, пища, общепит(2022)|Фото: из личного архива участников

Гораздо больше на столах было мяса, приготовленного различными способами. Повара сделали «Верашчаку» - запеченные говяжьи рёбрышки в соусе, биточки по-белорусски с говяжьим фаршем и луком, курицу в горчичном соусе, а повара войсковой части города Пушкина запекли целого поросёнка, украсив его овощами и зеленью. Хоть белорусская кухня и не славилась рыбой, зато мяса на столах у этого народа было вдоволь.

Ну и куда же без гарниров и овощей. Салат «Минский» с квашеной капустой и морковью на застольях любят не только на исторической родине, но и у нас в стране.

Повара напекли ватрушек, пирожков с начинкой, блинов и больших сытных пирогов с картофелем. Профессионалы креативно подходят к своей работе и делают подобные блюда из продуктов, которые используют в приготовлении ежедневного рациона бойцов. В обычные дни солдаты питаются также разнообразно. В столовой их каждый день ждёт шведский стол с несколькими блюдами на выбор. Полноценный завтрак состоит из каш и закусок, на обед подают супы, мясо или рыбу с различными гарнирами. В салат-баре доступны любые овощи на свой вкус. А ещё на десерт дают выпечку собственного производства.

Подобные праздники помогают военнослужащим не только отдохнуть, вырваться на время из рамок военной дисциплины, но и познакомиться с культурными особенностями других стран и даже попробовать на вкус их кухню. Кроме того, таким образом солдаты пробуют пищу, которую в гражданской жизни вряд ли бы где-то попробовали сами.

Теги: белорусская кухня, комбинат питания, повара, военнослужащие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 2962

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети