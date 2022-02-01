Российским кадетам и солдатам устроили День белорусской кухни

Праздничную атмосферу в разгар суровых армейских будней подарили бойцам комбинаты питания, которые кормят молодых людей в столовых воинских частей. Дни национальной кухни повара устраивают ежемесячно. В январе сотрудники комбинатов порадовали солдат блюдами белорусской кухни.

Несмотря на тесное соседство и похожую культуру, у белорусов есть и свои особые блюда. Само собой из картошки, давно ставшей объектом бесконечных шуточек в адрес наших соседей. Военнослужащих накормили толченым, запеченным и варёным картофелем с зеленью, а также запеканкой с овощами. Познакомились с белорусскими блюдами и в Кронштадтском морском кадетском военном корпусе.

Однако не картофелем единым славится белорусская кухня. Молодых людей накормили национальными супами соседнего государства. По традиции повара готовят два первых блюда: суп клёцками и «Кулеш постный». Оба супа чаще всего варят в каждой воинской части, где устраивают День белорусской национальной кухни.

Гораздо больше на столах было мяса, приготовленного различными способами. Повара сделали «Верашчаку» - запеченные говяжьи рёбрышки в соусе, биточки по-белорусски с говяжьим фаршем и луком, курицу в горчичном соусе, а повара войсковой части города Пушкина запекли целого поросёнка, украсив его овощами и зеленью. Хоть белорусская кухня и не славилась рыбой, зато мяса на столах у этого народа было вдоволь.

Ну и куда же без гарниров и овощей. Салат «Минский» с квашеной капустой и морковью на застольях любят не только на исторической родине, но и у нас в стране.

Повара напекли ватрушек, пирожков с начинкой, блинов и больших сытных пирогов с картофелем. Профессионалы креативно подходят к своей работе и делают подобные блюда из продуктов, которые используют в приготовлении ежедневного рациона бойцов. В обычные дни солдаты питаются также разнообразно. В столовой их каждый день ждёт шведский стол с несколькими блюдами на выбор. Полноценный завтрак состоит из каш и закусок, на обед подают супы, мясо или рыбу с различными гарнирами. В салат-баре доступны любые овощи на свой вкус. А ещё на десерт дают выпечку собственного производства.

Подобные праздники помогают военнослужащим не только отдохнуть, вырваться на время из рамок военной дисциплины, но и познакомиться с культурными особенностями других стран и даже попробовать на вкус их кухню. Кроме того, таким образом солдаты пробуют пищу, которую в гражданской жизни вряд ли бы где-то попробовали сами.