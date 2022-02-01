"Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект о заморозке на год тарифов естественных монополий

Фракция "Справедливая Россия – За правду" во главе со своим лидером Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о заморозке тарифов естественных монополий до конца года.

"Сейчас тарифы естественных монополий определяет Федеральная антимонопольная служба, и ФАС повышает их регулярно, словно отстаивает интересы крупного бизнеса, – отметил Сергей Миронов. – Порой складывается такое впечатление, что чиновников абсолютно не волнует, что постоянный рост тарифов негативно сказывается на всей экономике страны, не даёт развиваться промышленности и, в первую очередь, очень больно бьёт по потребителям. Цены растут на различные услуги, увеличиваются тарифы ЖКХ, постоянно повышается стоимость товаров первой необходимости. Причём, гораздо больше реальной инфляции".