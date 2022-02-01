Путин: У многих стран Европы в следующем году могут возникнуть проблемы с поставками газа

У многих европейских стран в следующем году могут возникнуть дополнительные проблемы с поставками газа. "Но у Венгрии их [проблем] не будет", - сказал Владимир Путин по итогам встречи с венгерским премьер-министром в Москве.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан также заявил, что его страна заинтересована в увеличении поставок российского газа на дополнительный 1 млрд кубометров в год. Российский же лидер сообщил, что Венгрия предложила расширить сотрудничество в энергетике, транспорте, промышленности и АПК, ответ России положительный, включая по газу.