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Пресс-конференция Владимира Путина (2021) | Фото: Россия 1

Путин: Нам что, воевать с блоком НАТО?

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал ответ Запада (в лице США) на предложения РФ по безопасности, касающиеся продвижения НАТО на восток.

"Внимательно анализируем полученные от США и НАТО письменные ответы. Но уже сейчас понятно, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи от российских границ, а также возврата военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия-НАТО", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии.

"Я бы хотел еще раз объяснить логику нашего поведения. Нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру НАТО на восток ни на один дюйм. Сказали одно – сделали другое. Как у нас говорят в народе – кинули, просто обманули. Ну ладно, - поясняет Путин. - США вышли из договора по ПРО. И теперь пусковые установки в Польше и Румынии. Теперь говорят, что Украину надо принять в НАТО. В доктринальных документах Украины написано, что они собираются вернуть Крым военным путем. Представим себе, что Украина вступает в НАТО и начинает операцию в Крыму. Это суверенная российская территория. Нам что, воевать с блоком НАТО? Кто-нибудь что-нибудь об этом подумал? Похоже, что нет".

Президент России согласился с тем, что каждая страна может сама выбирать, в какой блок вступать. "Но цель США – сдерживание России. Это можно сделать, втянув нас в военный конфликт и введя в отношении нас жесткие санкции", - полагает российский лидер. Он полагает, что НАТО может отказать желающим вступить в блок.

"Надеюсь, что диалог будет продолжен. Макрон приедет в Москву в ближайшее время. Надеюсь, мы найдем решение", - добавил в заключение Путин.

Теги: владимир путин, нато, украина



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