Суд отказался досрочно освободить террориста Андерса Брейвика

Окружной суд Телемарка (Норвегия) отказался освободить террориста Андерса Брейвика досрочно.

Суд отметил, что Брейвик не изменился, а его социальный образ и идеология остались такими же, какими были в 2011 году.

"Обвиняемый лишен сочувствия и сострадания к жертвам террора. Он устно выразил скорбь по пострадавшим, но в то же время защищал и пытался представить законными свои действия, говоря, что большинство погибших в лагере на острове Утойя не были детьми, а занимали "руководящие должности". При этом он не может не знать, что среди убитых были дети в возрасте до 14 лет", - говорится в решении суда.

Напомним, Брейвик был приговорен к 21 году заключения с возможностью неограниченного количества продлений этого срока. Он убил 77 человек, большинство из которых были несовершеннолетними, устроив бойню в молодежном лагере и совершив теракт в столице страны.

Террорист отбывает срок в комфортных условиях (что уже не раз становилось предметом споров): в одиночной камере у него три комнаты, душ, компьютер и тренажеры.

Стоит отметить, что в суде в 2012 году Брейвик хоть и сознался в совершении взрыва в центре Осло и нападении на молодежный лагерь, но отказался признать вину. Также он был признан вменяемым.