СМИ: Премии и повышения российских полицейских будут зависеть от наличия прививки

Премирование и повышение по службе сотрудников российской полиции отныне будет зависеть от наличия у них прививки от коронавируса, соответствующий документ подписал глава МВД Владимир Колокольцев.

"Учитывать наличие у сотрудников, гражданских служащих и работников вакцинации (законченным курсом, в том числе повторной) против COVID-19 в течение последних 6 месяцев при принятии следующих решений в их отношении: 1.1. О перемещении на вышестоящие должности. 1.2. О включении в кадровый резерв. ... 1.5. О размере разовых премий", - цитирует документ РИА Новости.

В приказе министра говорится, что отсутствие прививок "негативно влияет на исполнение служебных обязанностей".

Кроме того, вакцинация будет учитываться при установлении совмещения обязанностей, решении о летних отпусках и отпусках за границей после стабилизации обстановки с COVID-19.

Есть в документе и поощрение для вакцинированных полицейских: после каждой прививки работающим в полиции положен дополнительный день отдыха.