"Взрыва не было": стали известны подробности блэкаута в Тюмени

01 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область
Тюмень, отключение света (2022) | Фото: Михаил Копотилов/vk.com/incident_tmn

"Взрыва не было": стали известны подробности блэкаута в Тюмени

В Тюмени продолжаются аварийные работы в связи с отключением электроэнергии. По данным областного главка МЧС, "в результате аварийного скачка напряжения произошло отключение электроэнергии в заречной части Тюмени". Число абонентов, оставшихся без света, сейчас уточняется.

В МЧС сообщили, что отключены были подстанции Алебашевская, Тарманская, Щербаковская.

"Дежурные бригады электрических сетей Тюмени работают по выявлению причины и устранению неисправности на линии электропередач. Восстановить подачу электричества в Тюмени специалисты планируют до 21:00 (мест)", - добавили в МЧС.

Ранее со ссылкой на очевидцев сообщалось о взрыве на подстанции, но у энергетиков таких данных нет. "Взрыва на подстанции зафиксировано не было, предварительно произошел обрыв электрического провода с последующим коротким замыканием", - цитирует РБК главу управления по связям с общественностью АО "Россети Тюмень" Дмитрия Сидоренко.

Теги: блэкаут, отключение, авария, энергетики, электричество, тюмень



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.02.2022 16:21 Мск В Тюмени мог произойти взрыв на электроподстанции: город обесточен


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 2952

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети