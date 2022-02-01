"Взрыва не было": стали известны подробности блэкаута в Тюмени

В Тюмени продолжаются аварийные работы в связи с отключением электроэнергии. По данным областного главка МЧС, "в результате аварийного скачка напряжения произошло отключение электроэнергии в заречной части Тюмени". Число абонентов, оставшихся без света, сейчас уточняется.

В МЧС сообщили, что отключены были подстанции Алебашевская, Тарманская, Щербаковская.

"Дежурные бригады электрических сетей Тюмени работают по выявлению причины и устранению неисправности на линии электропередач. Восстановить подачу электричества в Тюмени специалисты планируют до 21:00 (мест)", - добавили в МЧС.

Ранее со ссылкой на очевидцев сообщалось о взрыве на подстанции, но у энергетиков таких данных нет. "Взрыва на подстанции зафиксировано не было, предварительно произошел обрыв электрического провода с последующим коротким замыканием", - цитирует РБК главу управления по связям с общественностью АО "Россети Тюмень" Дмитрия Сидоренко.