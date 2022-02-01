Профсоюз "Действие": врачи - заложники "уличных очередей" в "неотложки" на Урале

В медучреждениях Урала неотложной помощи усугубляется коллапс в ситуации с "уличными очередями" – жители не могут дозвониться до "скорой", а кто дозванивается – не факт, что получит бригаду на свой вызов. В поликлиниках могут только предложить ждать врача по 2-3 дня или идти в "неотложку", как многие и делают. Из-за этого очереди тянутся из самого медучреждения на улицу, потому что не хватает кадров. О ситуации и первопричинах Накануне.RU рассказала координатор свердловского отделения профсоюза "Действие", председатель профсоюзного комитета Детской областной больницы города Екатеринбурга Надежда Елисеева.

По словам эксперта, не все выдерживают такие долгие очереди на холоде, многие просто за свои деньги покупают тесты и уже потом пытаются дождаться врача дома за несколько дней, однако, так как врачей, фельдшеров слишком мало, то и ожидание оказывается очень долгим. Жители города оказались в безвыходном положении, в общем, как и врачи.

"Врачи - заложники этой ситуации, потому что отказать в медицинской помощи нет возможности, их мало. Конечно, они стараются, но выше себя не прыгнешь", - объясняет Елисеева.

Основных причин две: во-первых, это сезонная заболеваемость. В это время всегда наплыв пациентов увеличивается, но из-за нового вируса больных стало еще больше. Однако, тут не обошлось и без второй причины – "оптимизации" здравоохранения. С ней ситуация усугубляется в разы.

Вместе с этим, смотря на длительное молчание областных властей, складывается впечатление, что власти нет никакого дела до "очередного" коллапса – главное, чтобы все были привиты, сетует Елисеева:

"Я так предполагаю, что власти настроены на то, чтобы просто всех привить. Конечно, исключать помощь прививок нельзя, но они не являются панацеей. А у нас настрой только на вакцинацию, хотя с эпидемиологической точки зрения вакцинация – это только помощь, а вот все остальные мероприятия должны быть основными, в первую очередь, конечно, исключение массовых скоплений. А у нас "хотели как лучше, получилось как всегда".

Таким образом, получается замкнутый круг – увеличивается количество больных именно в лечебных учреждениях, растет контакт с зараженными, что ведет к еще большему распространению, объясняет эксперт.