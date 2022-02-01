01 Февраля 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Тюмень, отключение света (2022) | Фото: Михаил Копотилов/vk.com/incident_tmn

В Тюмени мог произойти взрыв на электроподстанции: город обесточен

В Тюмени взорвалась электроподстанция, об этом сообщают очевидцы в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам местных жителей, отключению света предшествовала яркая вспышка. Сейчас в городе происходят перепады электричества. В некоторых районах отсутствует свет.

В частности, об отключении сообщили жители районов Зарека, Тарманы, Мыс. В других районах жители сообщают о том, что "свет мигал". В коментариях пользователи выкладывают фото и видео обесточенного города.

Тюмень, отключение света(2022)|Фото: Александр Андров/vk.com/incident_tmn

Тюмень, отключение света(2022)|Фото: Михаил Копотилов/vk.com/incident_tmn

Тюмень, отключение света(2022)|Фото: Михаил Копотилов/vk.com/incident_tmn

В центральной части города свет есть.

В Россетях сообщили, что произошло аварийное отключение воздушной линии 110 кВ, обеспечивающей электроснабжение части районов Тюмени. Энергетики в течение часа планируют ввести в работу выведенную на плановый ремонт резервную линию. Предварительной причиной может являться обрыв провода с коротким замыканием на высоковольтной ЛЭП.

В МЧС не подтверждают информацию о взрыве или пожаре. Там заявляют, что это было короткое замыкание.

Теги: взрыв, отключение света, электроподстанция



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