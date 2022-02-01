Верховная Рада Украины выяснит причины потери Крыма

Верховная рада Украины объявила о создании комиссии, которая должна выяснить причины потери Крыма в 2014 году.

Предполагается, что комиссия проверит и действия украинских чиновников – не способствовали ли они переходу Крыма в Россию. Также будут собираться свидетельства физлиц, предприятий, организаций и ведомств.

По итогам работы (предполагается, что она продлится один год) комиссия представит парламенту отчет. Пока не сообщается, будут ли по нему предприниматься какие-то шаги или законодательные инициативы.