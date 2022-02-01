Секретарь СНБО заявил, что Украина не будет выполнять Минские соглашения

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения, так как они разрушат страну.

В интервью Associated Press чиновник сказал, что Минские соглашения опасны для Украины и приведут "к очень сложной внутренней ситуации, и Россия рассчитывает на это". Поэтому их нельзя выполнять.

Некоторые эксперты полагают, что Киев как бы призывает США: не принуждайте нас к "Минску-2", от этого выиграет Россия.

Телеграм-канал "Легитимный" пишет, что заявление Данилова рассчитано на внутреннего потребителя. Правда, непонятно, зачем это было сказано западному СМИ. Телеграм-канал "Резидент" тоже пишет, что США и Европа настаивают на выполнении соглашений. С этим даже будто бы связан сегодняшний срочный визит в Киев премьера Британии Бориса Джонсона. Президент США Джо Байден будто бы даже дал Владимиру Зеленскому три месяца на реализацию политической части Минских соглашений, а посольство США предупредило офис президента о публикации убийственного компромата.

Ранее все подобные сообщения от источников о принуждении Украины к выполнению соглашений заканчивались ничем.