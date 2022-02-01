01 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
Очередь в поликлинике №4 Екатеринбурга (2022) | Фото: источник Накануне.RU

Свердловским работодателям посоветовали не требовать больничные листы - их просто не успевают выдавать

В ближайшее время работающему населению Свердловской области могут предоставить возможность при заболевании предоставить руководству электронный больничный лист вместо бумажного. Для этого работодателям региона необходимо установить специальное приложение, которое в перспективе поможет не только разгрузить систему здравоохранения, но и решить проблему с уличными очередями, которые в последние дни скапливаются у местных поликлиник.

"Я хочу обратиться к работодателям нашей области. Посмотрите на фото – это то, что сейчас происходит во всех поликлиниках. Люди часами стоят в очередях, чтобы попасть к врачу и получить больничный. Я прошу вас пойти навстречу вашим сотрудникам и в ближайшие недели не требовать у них больничные на бумаге. Вы можете установить специальные программы и получать этот документ в электронном виде", - написал губернатор Евгений Куйвашев у себя в Instagram.

Он также добавил, что у региона нет возможности увеличить количество врачей, так как в данный момент в медучреждениях и так уже работают студенты. В то же время, находящимся в критическом состоянии из-за ОРВИ рекомендуется дождаться врача из поликлиники и оформить электронный больничный на сайте Фонда социального страхования.

"В пандемию мы все научились жить в интернете. Уверен, что, если мы перенесем туда и этот процесс, очереди в поликлиниках резко сократятся и никому не нужно будет стоять на улице по шесть часов", - заявил губернатор.

Напомним, что с завтрашнего дня в Свердловскую область возвращаются некоторые ограничения. Причиной тому является рост заболеваемости коронавирусом и гигантские очереди в больницах.

Теги: электронный больничный лист, очередь, здравоохранение



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