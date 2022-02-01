Россия проще переносит "омикрон"-волну благодаря запоздалой предыдущей волне пандемии – эпидемиолог

Предыдущая волна пандемии коронавируса, докатившаяся до России чуть позднее, чем до большинства европейских стран, обеспечила некоторое преимущество сейчас, во время "омикрон"-волны, считают эксперты.

"Те, кто переболел поздней осенью, сейчас с низкой вероятностью заразятся "омикроном". Также у нас позже началась массовая вакцинация, иммунитет более свежий", - рассказал журналистам заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Михаил Костинов.

О текущей ситуации с госпитализацией вакцинированных рассказал заместитель главного врача Городской клинической больницы № 24 департамента здравоохранения Москвы Сергей Зырянов. По его словам, вакцинация все же дает неоспоримое преимущество: "Чтобы не попасть в реанимацию, пациент должен обладать выраженным иммунным ответом. Пациенты вакцинированные не попадают в реанимацию или, имея даже довольно выраженное течение заболевания, могут рассчитывать на благоприятный прогноз, это показывают многочисленные исследования".