01 Февраля 2022
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Экономика В России
биткойн, криптовалюта (2017) | Фото:www.crypto-wallet.ru

Минфин ожидает принятия решения по криптовалютам в течение месяца

В Минфине ожидают окончательного решения по регулированию цифровых валют в России в течение месяца.

"В правительстве все активно происходит, я думаю, что быстро будет какое-то решение принято. Мои ожидание, что в течение месяца", - цитирует «Интерфакс» замминистра финансов Алексея Моисеева.

Сейчас у Минфина и ЦБ есть только одна точка соприкосновения в вопросе регулирования криптовалют — оба ведомства выступают против расчетов в цифровых активах, отметил Моисеев. Он выразил надежду, что "какой-то компромисс будет найден".

Ранее в Центробанке заявили, что видят большие риски для экономики и граждан в институционализации майнинга криптовалют в стране. Минфин, напомним, выступил за регулирование, а не запрет криптовалют.

В СМИ появлялись слухи о том, что президент Росси Владимир Путин якобы поддерживает идею правительства о налогообложении и регулировании майнинга, не согласен с предложением ЦБ полностью запретить эту отрасль. Агентство Bloomberg утверждало, что глава государства не против разрешить майнинг в тех регионах, где имеется избыток электроэнергии. Но позже в Кремле опровергли эту информацию.

Теги: минфин, криптовалюты



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