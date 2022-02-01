01 Февраля 2022
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Экономика Свердловская область
Проект объекта по адресу: Октябрьская площадь, 5 в Екатеринбурге (2022) | Фото: управление общественных связей УГМК

В Екатеринбурге построят многофункциональный центр "Дом на Октябрьской"

Компания "УГМК-Застройщик" получила разрешение на строительство объекта в Екатеринбурге по адресу Октябрьская площадь, 5.

Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК, речь идет о возведении ультрасовременного научного-производственного центра с размещением объектов инновационной и социальной инфраструктуры. Проект также предусматривает создание рабочих мест.

Многофункциональный центр "Дом на Октябрьской" общей площадью 25 тысяч квадратных метров будет состоять из двух секций в 15 и 30 этажей. Проектом предусмотрены жилые помещения общей площадью 14 тысяч 528 квадратных метров. В первой секции первый и второй этажи предназначены для административных помещений, а на этажах с третьего по 13 разместятся жилые помещения премиум-класса.

Проект объекта по адресу: Октябрьская площадь, 5 в Екатеринбурге(2022)|Фото: управление общественных связей УГМК

Проект объекта по адресу: Октябрьская площадь, 5 в Екатеринбурге(2022)|Фото: управление общественных связей УГМК

Кровля секции будет эксплуатируемой, там появятся lounge-зоны и спортивные площадки. Во второй секции административные помещения будут расположены на 1, 2, 26 и 27 этажах, а жилые помещения займут этажи с 3 по 25. Отдельно будет построен большой подземный паркинг на 201 машиноместо. Уникальность проекта подчеркнет ленточное панорамное остекление: это первый проект, в котором "УГМК-Застройщик" использует данный вид окон.

Срок сдачи планируется на 2024 год.

Проект объекта по адресу: Октябрьская площадь, 5 в Екатеринбурге(2022)|Фото: управление общественных связей УГМК

Проект объекта по адресу: Октябрьская площадь, 5 в Екатеринбурге(2022)|Фото: управление общественных связей УГМК

Напомним, в конце прошлого года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга зарегистрировал иск от местной прокуратуры в отношении экс-депутата гордумы Олега Хабибуллина. Речь идет о недострое на Октябрьской площади, 5, где Хабибуллин собирался возвести 10-этажный деловой центр. Сам бывший депутат уверял, что даже если здание снесут по решению суда, он построит на этом месте новое, поскольку данный участок находится в долгосрочной аренде.

Теги: Дом на Октябрьской, УГМК, Екатеринбург



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