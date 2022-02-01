01 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
прививка от кори, корь, вакцинация, врач, игла, шприц (2016) | Фото: zviazda.by

Еще 10 000 свердловских семей дали согласие на вакцинацию своих детей

Родители Свердловской области дали более 10 тыс. согласий на вакцинацию своих детей от коронавируса. В их числе также есть и согласия от подростков старше 15 лет, которые уже имеют возможность самостоятельно принимать решение. Об этом заявил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

"Вакцинация подростков дело добровольное. На сегодняшний день более 10 тыс. наших подростков и родителей хотели бы воспользоваться услугами, которые предоставляются при поступлении вакцины", - заявил Биктуганов.

К его словам присоединился и замгубернатора области Павел Креков, подчеркнув, что 10 тыс. согласий набралось только за один день. Более того, все 2,4 тыс. доз детской вакцины уже использованы, благодаря чему в скором времени регион может ожидать новую крупную партию "Спутника М".

Также вице-губернатор ответил родителям, утверждающим, что прививаться на пике заболеваемости небезопасно. По его словам, в нынешней эпидемиологической ситуации у граждан нет выбора, но обратил внимание, что вся прививочная кампания ведется под руководством довольно опытных эпидемиологов.

Теги: вакцина, дети, дозы, согласие



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