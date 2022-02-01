01 Февраля 2022
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Образование Свердловская область
клавиатура, компьютер, дистанционное обучение, удаленная работа (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Свердловских старшеклассников не будут переводить на дистант из-за ЕГЭ

Учеников старшей школы в Свердловской области не будут переводить на дистанционный формат обучения. Об этом в ходе брифинга заявил замгубернатора области Павел Креков. По его словам, старшеклассники обучаются в достаточно больших зданиях, что позволяет соблюдать необходимую дистанцию. Помимо этого выпускникам в скором времени необходимо сдавать вступительные экзамены и ЕГЭ.

"С учетом того, что им (школьникам) готовиться к вступительным экзаменам и их нахождение в большом здании в небольших количествах наиболее безопасно, дистанта не будет. Что касается средних специальных образовательных учреждений, где обучаются подростки разного возраста - это другая ситуация", - паяслил вице-губернатор.

Напомним, что со 2 февраля все ученики 2-8 классов школ и студенты колледжей и техникумов уходят на дистант на две недели – до 16 февраля. А первоклассники на этот же период отправляются на каникулы.

Кроме этого, детям до 17 лет снова нельзя будет находиться в торговых центрах без родителей. Исключение сделают для тех, у кого есть студенческий билет. Детям до 18 лет будет нельзя посещать спортивные организации и спортивные клубы, детские игровые комнаты, детские развлекательные центры в ТЦ и ТРЦ.

Наконец, со 2 по 16 февраля всем кружкам, секциям и всему детскому дополнительному образованию рекомендовано работать только дистанционно.

Теги: ЕГЭ, дистант, старшеклассники, коронавирус



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