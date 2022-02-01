Работодателям рекомендовали перевести на удаленку максимальное число сотрудников

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) рекомендовала перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников.

Как сообщили в пресс-службе Минтруда, рекомендация связана с кратным ростом заболеваемости коронавирусом.

Подчеркивается, что организации самостоятельно определяют численность работников, которых можно перевести на удаленку.

Ранее в отдельных регионах руководителям предприятий рекомендовали перевести на "дистанционку" от 30% до 50% работников.

На прошлой неделе два десятка российских регионов ввели новые антиковидные ограничения. В основном речь идет о переводе сотрудников на удаленный режим работы, также отменяются массовые мероприятия, ограничивается работа общепита.