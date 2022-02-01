На Украине военный призыв отменят с 2024 года

Украина с 1 января 2024 года откажется от обязательного военного призыва, соответствующий указ подписан президентом страны Владимир Зеленский.

"Внедрение модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращение призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года", - говорится в документе.

Также предполагается, что в ближайшие три года численность вооруженных сил Украины увеличится на 100 тыс. человек. Дополнительно будет создано еще 20 бригад ВСУ. Кроме того, зарплаты военным повысят, а срок службы контрактников станет больше.