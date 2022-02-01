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Происшествия
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

В нападении на вдову Градского заподозрили работавшего на нее мужчину

По делу об ограблении вдовы Александра Градского Марины Коташенко задержан еще один подозреваемый.

Как сообщил источник "Известий", гражданин Таджикистана, который делал ремонт на территории дома, мог быть соучастником преступления.

По данным "Пятого канала", у задержанного нашли ксерокопию паспорта одного из подозреваемых в нападении на женщину. Еще двое предполагаемых грабителя смогли скрыться за границей.

Напомним, 16 января на Марину Коташенко напали несколько человек. Они спровоцировали ДТП с участием ее машины, потом, угрожая оружием, сели к ней в автомобиль и заставили ехать домой, в подмосковный коттедж. Там она, якобы, передала им деньги и ценности на сумму около 100 млн руб., а затем вывезла на дорогу, где их уже ждал автомобиль.

Позже сообщалось о задержании 27-летнего гражданина Таджикистана Умеджона Жабборова по подозрению в причастности к ограблению.

Теги: вдова градского, ограбление, домработник



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