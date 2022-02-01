01 Февраля 2022
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Экономика В России
Екатеринбург, телебашня, апартаменты &quot;ARTEK&quot; (2017) | Фото: Накануне.RU

Апартаменты могут получить статус жилья "задним числом"

В законопроекте об апартаментах может появиться норма, которая наделяет статусом жилья не только строящиеся или проектируемые, но и уже построенные апартаменты. Пока в проекте документа этого нет, но поправка может быть внесена ко второму чтению в Госдуме, считает вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

Такая норма могла бы легализовать уже построенные апартаменты (и помочь властям достигнуть целевых показателей по вводу жилья).

"Одна из основных норм, которая должна, по нашему мнению, оказаться там – распространение (правового статуса – прим. ред.) на уже существующие апартаменты. Наша позиция такая: мы должны легализовать те апартаменты, которые сейчас построены", – заявил Журавлев в эфире канала "Вместе-РФ".

Теги: апартаменты, законопроект, легализация



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