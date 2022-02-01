01 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

"Бьем рекорды каждый день": в Свердловской области вернули "ковидные" ограничения

В Свердловской области вернули некоторые ограничения из-за роста заболеваемости ковидом. Об этом во вторник сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

Как написал глава региона у себя в Instagram, сегодня на Среднем Урале был установлен рекорд по новым случаям коронавируса (за сутки выявили 2 тыс. 825 заболевших, - прим. Накануне.RU).

"И мы бьем эти рекорды каждый день. Вирус стал более заразным, подхватить "омикрон" намного проще, чем предыдущие штаммы. Эта ситуация, в том числе гигантские очереди в больницах, вынуждает нас возвращать часть ограничений", - заявил губернатор.

Очередь в поликлинике №4 Екатеринбурга(2022)|Фото: источник Накануне.RU

Так, уже со 2 февраля все ученики 2-8 классов школ и студенты колледжей и техникумов уходят на дистант на две недели – до 16 февраля. А первоклассники на этот же период отправляются на каникулы.

Кроме этого, детям до 17 лет снова нельзя будет находиться в торговых центрах без родителей. Исключение сделают для тех, у кого есть студенческий билет. Детям до 18 лет будет нельзя посещать спортивные организации и спортивные клубы, детские игровые комнаты, детские развлекательные центры в ТЦ и ТРЦ.

Наконец, со 2 по 16 февраля всем кружкам, секциям и всему детскому дополнительному образованию рекомендовано работать только дистанционно.

Напомним, что сегодня на Среднем Урале было официально подтверждено 89 случаев "омикрона".

Теги: ограничения, ковид, Куйвашев, дети, Свердловская область



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