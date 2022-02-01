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Происшествия В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

"Прикрытое" дело: появились новые подробности расстрела медведей в Приангарье

Стали известны новые подробности вероятного браконьерства в Иркутской области. Как сообщалось ранее, несколько сотрудников Прибайкалпроекта ФГБУ "Рослесинфорг", якобы, ещё в октябре прошлого года были задержаны по подозрению в разорении берлоги: убийстве находившейся в спячке медведицы с детёнышами. Предположительно, мясо животных было предназначено для московского ресторана. Об инциденте стало известно только сейчас, при этом уголовное дело, по некоторым данным, разваливается.

И это несмотря на то, что, как сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, в телефонах задержанных, якобы, были найдены фотографии и переписка, а двоих браконьеров, предположительно, задержали на служебной машине ФГБУ "Рослесинфорг", внутри которой были шкуры, лапы, жир и головы медведей. Из переписки в телефоне, якобы, следовало, что лапы, жир и т.д. будут отправлены в Китай, а мясо животных предназначено для московского ресторана. Более того, судя по попавшим в руки силовиков материалам следовало, что подобные поставки, вроде бы, носили регулярный характер.

Судя по всему, правоохранительная система в РФ довольно избирательно подходит к случаям браконьерства. В том, что силовики могут оперативно отреагировать на дела, связанные с незаконной охотой, все могли убедиться после недавнего случая с депутатом Госдумы РФ Валерием Рашкиным. А в 2018 г. уголовное дело было возбуждено (причём Генпрокуратурой!) на иркутского губернатора Сергея Левченко. Совпадение или нет, но наиболее оперативно и жёстко силовики реагируют тогда, когда подозреваемый в браконьерстве является членом КПРФ.

В данном случае всё пошло не так. Доследственную проверку или уже непосредственно уголовное дело, якобы, подменили служебной проверкой ФГБУ. И сотрудники, предположительно, заявили, что во время работы в лесу нашли останки медведей в мешках и везли их, чтобы выбросить в помойку. В ФГБУ после этого, якобы, пришли к выводу, что именно так и было и сотрудники невиновны.

Накануне.RU обратилось с запросом в МВД по Иркутской области, но на момент публикации получить комментарий не удалось. В ФГБУ "Рослесинфорг" на звонок корреспондента не ответили.

Теги: Медведи, охота, Иркутская область



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