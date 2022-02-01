01 Февраля 2022
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больничный лист, лист нетрудоспособности (2016) | Фото: ipexperts.ru

Заболевшие югорчане не успевают попасть на прием к врачу, чтобы открыть больничные листы

Жители ХМАО в соцсетях жалуются на очереди в поликлиниках. Заболевшие югорчане не успевают попасть на прием к врачу и открыть больничный лист. В группе "Послушайте, доктор" югорчане высказывают опасения, что из-за неоформленного больничного листа, на работе им оформят прогул, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, одна женщина сообщила, что 30 января у ее мужа проявились симптомы ОРВИ: температура, слабость, головокружение. Мужчина поехал в фильтр-бокс, просидел ровно до закрытия, на прием не попал из-за огромного количества человек.

Утром 31 января был вызов врача на дом. Однако врач не приехал.

"Как следствие, больничный не открыт, на работе поставят "прогул" и будут проблемы. Как нам решить вопрос? Возможно ли будет открыть больничный тем днем, когда вызывали врача, но он не приехал?" - интересуется югорчанка. Ответ на ее вопрос специалисты пока не дали, под публикацией стоит заметка, что вопрос находится на рассмотрении.

Еще одна жительница автономного округа сообщила, что 31 января простояла в очереди три часа, уехала в начале девятого. Бокс принимал последних девять человек. При этом югорчанка уточнила, что принимает один кабинет в поликлинике.

"На работе меня не было весь день, больничный не открыли, как быть? Получается я прогуляла один день рабочий? Сегодня (01.02) в этой же поликлинике работает два кабинета. За 30 минут зашел один человек. Нас тут очень много (в каждый кабинет более 30 человек). Я и сегодня не попаду на прием и прогуляю работу? Как быть в данной ситуации?"

В ответ женщине заведующий поликлиникой сообщил, что "замечания по организации приема приняты к сведению. Вопрос по листку нетрудоспособности будет решен положительно".

Отметим, что с очередями в поликлиниках столкнулись также жители Перми и Екатеринбурга.

Теги: очередь в больницу, больничный, прогул



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