01 Февраля 2022
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Общество В России
Аптека (2020) | Фото: Накануне.RU

Кремль "обратит внимание" на данные о росте цен на ПЦР-тесты

В Кремле пообещали обратить внимание на информацию о том, что в некоторых регионах подорожали ПЦР-тесты.

"Мы обратим на это внимание, но наверняка оперативный штаб как-то мониторит эту ситуацию", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее просьбу снизить цены на ПЦР озвучил глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По данным ОНФ, разброс цен на ПЦР-тесты может составлять, в зависимости от региона, до 500%.

Теги: песков, пцр-тесты



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