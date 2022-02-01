Кремль "обратит внимание" на данные о росте цен на ПЦР-тесты

В Кремле пообещали обратить внимание на информацию о том, что в некоторых регионах подорожали ПЦР-тесты.

"Мы обратим на это внимание, но наверняка оперативный штаб как-то мониторит эту ситуацию", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее просьбу снизить цены на ПЦР озвучил глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По данным ОНФ, разброс цен на ПЦР-тесты может составлять, в зависимости от региона, до 500%.