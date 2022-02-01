01 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
строительство трамвайной линии в Академический (2022) | Фото: Екатеринбург.рф/Алина Шешеня

Строительство трамвайной линии в Академический будет вестись круглосуточно

Глава уральской столицы Алексей Орлов в новом выпуске газеты "Вечерний Екатеринбург" рассказал о строительстве трамвайной линии в Академический.

Так, один из жителей района выразил обеспокоенность планируемым закрытием на три месяца движения по улице Серафимы Дерябиной. Как ответил ему Орлов, это необходимо для прокладки трамвайной линии в активно развивающийся район.

"Объем работ там существенно больше, чем может показаться со стороны, поскольку необходимо еще и переносить инженерные сети. Перекрыта будет только четная сторона улицы Серафимы Дерябиной, движение в обе стороны будет налажено по нечетной стороне", - пояснил мэр.

По его словам, столь длительный срок заявлен подрядчиком и он технически обоснован.

строительство трамвайной линии в Академический(2022)|Фото: Екатеринбург.рф/Алина Шешеня

строительство трамвайной линии в Академический(2022)|Фото: Екатеринбург.рф/Алина Шешеня

"Но, естественно, мы понимаем, что это создаст серьезные неудобства горожанам. Поэтому попросили подрядчика максимально ускорить работы, по возможности перейти на круглосуточный режим работы", - добавил Алексей Орлов.

Также он обратился к горожанам с просьбой отнестись с пониманием к происходящему, ведь трамвай очень нужен Академическому. По оценкам специалистов, перспективная линейная магистраль позволит обеспечить доступность и комфорт перемещения горожан, а также сохранить окружающую среду путём использования экологически чистого вида транспорта. Пуск трамвая будет приурочен к 300-летию Екатеринбурга.

А на минувшей неделе Алексей Орлов открыл два новых дошкольных учреждения в Академическом районе – детский сад №45 и два корпуса детского сада №150. Строительство зданий проводилось в рамках реализации муниципальной программы "Развитие системы образования и создание условий для организации труда, отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2017-2022 годы".

детский сад в Академическом(2022)|Фото: Екатеринбург.рф/Алина Шешеня

детский сад, кровать(2022)|Фото: Екатеринбург.рф/Алина Шешеня

Застройщик подчеркивает, что в районе создается инфраструктура самого современного уровня.

"Для жителей самого молодого и быстрорастущего Академического, совсем недавно получившего статус нового района Екатеринбурга, в приоритете все, что связано с современными технологиями, скоростью и удобством. Речь идет и о быстром и качественном получении государственных и муниципальных услуг, условий для развития бизнеса, управлении услугами ЖКХ. Мы готовы содействовать и делиться своими компетенциями и опытом для создания районной инфраструктуры самого современного уровня", - отметил генеральный директор АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов.

Теги: трамвай, Академический, улица, перекрытие, Орлов, РСГ-Академическое



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