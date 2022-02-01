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Общество Ямало-Ненецкий АО
(2005) | Фото: Накануне.ru

На Ямале подано 554 заявки на "арктический гектар"

Сегодня вступил в силу закон, согласно которому, любой россиянин может получить "арктический гектар" – землю в одном из северных регионов страны. В список входит, в частности, Ямало-Ненецкий АО, власти которого озвучили, сколько именно подано заявок, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"На данный момент подано 554 заявления на арктический гектар от жителей ЯНАО. На сегодняшний день заявлений от других жителей России не поступало", - сообщили Накануне.RU в администрации Ямала.

Напомним, с сегодняшнего дня любой россиянин может подать заявку и получить гектар земли в одном из шести регионов арктической зоны – Мурманской области, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, республиках Карелия или Коми, Архангельской области.

Участок предоставляется в безвозмездное пользование однократно. Его площадь не может превышать 1 га (10 000 "квадратов"), но может быть меньше указанного размера. Вместе с тем, гражданину РФ может быть предоставлен дополнительно однократно ещё один участок, при условии, что ранее предоставленный участок оформлен гражданином в аренду, в собственность бесплатно или в собственность за плату. Площадь такого земельного участка также не может превышать 1 га, но может быть меньше указанного размера.

Теги: Арктический гектар, ЯНАО



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