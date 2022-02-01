ДНР: Генштаб ВСУ разработал план наступления в Донбассе

Генштаб ВСУ завершил разработку плана наступления в Донбассе, заявил, ссылаясь на данные разведки, заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, в ближайшие дни начальник генштаба ВСУ Сергей Шаптала представит план командующему "операции объединенных сил" Александру Павлюку и командующим оперативно-тактическими группировками "Север" и "Восток". План должен быть одобрен Советом нацбезопасности и обороны Украины.

Ранее Басурин сообщал, что план разрабатывают при участии американских советников.

Он подчеркнул, что если западные страны не прекратят поставлять на Украину оружие, ДНР официально обратится к России за оказанием военной и военно-технической помощи.