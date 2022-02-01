Грузия отменяет "ковидные паспорта" из-за их неэффективности

Грузия отменяет так называемые "зеленые паспорта" (они же "ковидные паспорта – аналоги российских QR-кодов и сертификатов). Соответствующее решение принял координационный совет по борьбе с коронавирусом.

"Зеленые паспорта", которые также признаются ЕС, начали действовать в Грузии с 1 декабря. Без них нельзя было посетить рестораны, театры, фитнес-центры и другие общественные заведения.

"С четом быстрого темпа распространения омикрона и слабого течения вируса, а также с учетом мировой практики, совет принял решение упразднить обязательство требовать "зеленый паспорт", – заявил журналистам Георгий Гибрадзе, глава оперштаба координационного совета.

При этом нельзя сказать, что заболеваемость в стране падает. Наоборот, за последние сутки заболело более 24 тыс. человек – это новый рекорд.