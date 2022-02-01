В ситуации с "критиками" Кадырова должны разбираться правоохранительные органы, - Песков

В Кремле не видят необходимости следить за ситуацией с обвинениями в адрес Рамзана Кадырова.

В ситуации с "критиками" главы Чечни должны разбираться правоохранительные органы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если там речь идет об угрозе безопасности жизни и здоровью людей, то это тема правоохранительных органов, это не тема Кремля", - цитирует Пескова "Интерфакс".

Напомним, Кремль называл похищение жены бывшего судьи Верховного суды Чечни Сайди Янгулбаева "фантастической историей". Позднее Песков заявил, что жесткость суждений Рамзана Кадырова объясняется "богатым и печальным опытом борьбы Чечни с террористами". Так представитель Кремля ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявления главы Чечни относительно ситуации с Сайди Янгулбаевым, а также высказывания о юристе, члене СПЧ Игоре Каляпине и об обозревателе "Новой газеты" Елене Милашиной, которых Кадыров называл "террористами".

Сам глава Чечни Рамзан Кадыров в конце января прокомментировал свои слова о том, что семью Янгулбаевых "ждет место либо в тюрьме, либо под землей". По его словам, он не угрожал семье бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаеву, а "констатирует факты и последующее законное наказание".