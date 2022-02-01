В Ингушетии избили общественника, выступавшего против соглашения о разграничении с Чечнёй

01 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России
инфографика граница Чечня Ингушетия (2012) | Фото: Накануне.RU

В Ингушетии избили общественника, выступавшего против соглашения о разграничении с Чечнёй

В Ингушетии произошло нападение на общественника - сопредседателя движения "Мекх-Кхел" Сараждина Султыгова. В понедельник в его квартиру вошли неизвестные, один из которых ударил пожилого слабовидящего человека по лицу. Другой снял избиение на камеру телефона. После этого нападавшие скрылись на автомобили с номерами 95-го региона.
Читайте также:

Как сообщает "Интерфакс", двое подозреваемых уже задержаны, они оказались уроженцами Чечни. Поиски третьего — предположительно, экс-сотрудника ингушского ОМОНа — продолжаются.

Сараждин Султыгов сообщил, что не получил в этом инциденте серьёзных травм. Чем именно было вызвано нападение на него — пока неизвестно.

Напомним, недавно глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к ингушскому народу с тем, чтобы ему в трёхдневный срок озвучили имеющиеся претензии. Одним из ответивших стал Султыгов, заявивший о несправедливости заключённого в 2018 г. соглашения об административной границе между двумя республиками.

Теги: Чечня, Ингушетия, Султыгов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 2928

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети