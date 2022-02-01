В Ингушетии избили общественника, выступавшего против соглашения о разграничении с Чечнёй

В Ингушетии произошло нападение на общественника - сопредседателя движения "Мекх-Кхел" Сараждина Султыгова. В понедельник в его квартиру вошли неизвестные, один из которых ударил пожилого слабовидящего человека по лицу. Другой снял избиение на камеру телефона. После этого нападавшие скрылись на автомобили с номерами 95-го региона.

Как сообщает "Интерфакс", двое подозреваемых уже задержаны, они оказались уроженцами Чечни. Поиски третьего — предположительно, экс-сотрудника ингушского ОМОНа — продолжаются.

Сараждин Султыгов сообщил, что не получил в этом инциденте серьёзных травм. Чем именно было вызвано нападение на него — пока неизвестно.

Напомним, недавно глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к ингушскому народу с тем, чтобы ему в трёхдневный срок озвучили имеющиеся претензии. Одним из ответивших стал Султыгов, заявивший о несправедливости заключённого в 2018 г. соглашения об административной границе между двумя республиками.