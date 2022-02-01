В 25 раз меньше. Британия опубликовала подлинную статистику смертности от ковида

Власти Британии опубликовали статистику смертей, когда единственной причиной смерти был ковид, за два года с разбивкой по возрастам.

Данные полностью опровергают заявления о смертельной опасности коронавируса - от него за два года умерли 6,2 тыс. человек., в основном пожилых, в то время как смертей с ковидом было более 150 тыс. Именно эти цифры и считаются ковидной смертностью. Они в 25 раз завышают настоящую смертность от ковида.

При этом показательно, что среди детей и молодежи смертность от ковида практически нулевая. Среди детей до 15 лет было только две смерти, от 15 до 25 лет - шесть смертей. Данные свидетельствуют о бессмысленности и рискованности ковид-вакцинации детей, подростков и молодежи. Вскоре после начала вакцинации подростков общая смертность среди них выросла в 1,5 раза.

Напомним, недавно власти Британии признали, что ковидная смертность завышена минимум в 7 раз.