01 Февраля 2022
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Общество За рубежом
Лондон, Англия, Великобритания (2017) | Фото: www.turizm.ru

В 25 раз меньше. Британия опубликовала подлинную статистику смертности от ковида

Власти Британии опубликовали статистику смертей, когда единственной причиной смерти был ковид, за два года с разбивкой по возрастам.
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Данные полностью опровергают заявления о смертельной опасности коронавируса - от него за два года умерли 6,2 тыс. человек., в основном пожилых, в то время как смертей с ковидом было более 150 тыс. Именно эти цифры и считаются ковидной смертностью. Они в 25 раз завышают настоящую смертность от ковида.

При этом показательно, что среди детей и молодежи смертность от ковида практически нулевая. Среди детей до 15 лет было только две смерти, от 15 до 25 лет - шесть смертей. Данные свидетельствуют о бессмысленности и рискованности ковид-вакцинации детей, подростков и молодежи. Вскоре после начала вакцинации подростков общая смертность среди них выросла в 1,5 раза.

Напомним, недавно власти Британии признали, что ковидная смертность завышена минимум в 7 раз.

Теги: Британия, ковид, смертность



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