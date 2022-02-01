01 Февраля 2022
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Общество В России
Евгений Цыганов (2015) | Фото:tvoyaistoria.ru

В сети появился тизер новой экранизации "Мастера и Маргариты"

На YouTube-канале Universal Pictures Russia вышел первый тизер новой экранизации "Мастера и Маргариты" Михаила Булгакова. В прокат полнометражный фильм выйдет 1 января 2023 года.

"Москва 30-х годов. Известный писатель на взлёте своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевлённый ее любовью и поддержкой писатель берется за новый роман, где персонажи – это люди из его окружения, а главный герой – загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое", - говорится в описании тизера.

Фильм получил название "Воланд".

Главные роли в нем исполнили Евгений Цыганов (Мастер) и Юлия Снигирь (Маргарита), которые являются гражданскими супругами в реальной жизни.

Воланда сыграл немецкий актер Август Диль, известный российскому зрителю по "Бесславным ублюдкам" Квентина Тарантино. Также в ленте задействованы Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Игорь Верник и другие.

Теги: тизер, мастер и маргарита, экранизация



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