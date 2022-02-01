01 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
Новые автобусы в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

"Надо оплачивать". В мэрии Екатеринбурга хотят поднять штрафы для безбилетников

В администрации Екатеринбурга рассказали, что собираются делать с безбилетниками в автобусах, которые оснащены валидаторами – системами для оплаты проезда без участия кондуктора. Не секрет, что в таком случае многие пассажиры предпочитают ехать "зайцем" и не платить за дорогу.
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Как рассказал на сегодняшнем брифинге заместитель главы города Алексей Бубнов, вариант решения проблемы один.

"Сейчас мы активно работаем с правительством Свердловской области. И понимаем, что при стоимости билета даже в 32 рубля штраф в 100 рублей не является такой воспитательной мерой. Поэтому сейчас смотрим, как перераспределить полномочия, наделить полномочиями и транспортные предприятия", - сообщил вице-мэр.

По его словам, в данный момент прорабатывается вопрос повышения штрафных санкций.

"Надо оплачивать. Никто же не удивляется, что в магазине оплачивают весь товар, который забирают. Здесь примерно то же самое – услуга оказана, и ее надо оплатить", - добавил Алексей Бубнов.

Напомним, также сегодня в мэрии Екатеринбурга официально объявили, с какого дня вырастет проезд в городском общественном транспорте. Он увеличится до 32 рублей.

Теги: мэрия, зайцы, штрафы, Екатеринбург



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