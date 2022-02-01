В Ленобласти школьников отправляют на внеплановые каникулы с 7 по 20 февраля

Власти Ленинградской области отправляют школьников на внеплановые каникулы с 7 по 20 февраля, об этом сообщил региональный штаб по борьбе с коронавирусом. В ближайшее время соответствующее распоряжение будет подписано губернатором.

Накануне Роспотребнадзор в Санкт-Петербурге отправил на дистанционное обучение со 2 по 13 февраля школьников 7-11 классов. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом, в том числе среди детей. По данным Роспотребнадзора, подростки-старшеклассники в категории несовершеннолетних заболевают чаще всего. Также в городе несовершеннолетним запретят посещать заведения общепита и непродовольственные магазины.