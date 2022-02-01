01 Февраля 2022
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Общество
Пункт тестирования на COVID-19 (2021) | Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово

Пик заболеваемости COVID-19 наступит к середине февраля, - Роспотребнадзор

Пик заболеваемости COVID-19 в РФ наступит к середине февраля, а возможно и раньше, заявила "Интерфаксу" заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она отметила, что "резкий подъем заболеваемости позволяет предполагать, что и после пика может начаться такое же резкое снижение, как и в других странах".

Напомним, эксперты не исключают, что число заболевших COVID-19 в России может достигнуть уровня 200 тыс. новых случаев в сутки в течение февраля.

Негативный сценарий, который предполагает превышение отметки в 100 тыс. новых заражений в сутки, стал реальностью за 2,5 недели.

Суточный рост числа заболевших может быть двукратным и даже трехкратным, считает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, все зависит от поведения людей, уровня вакцинации и погоды – заболеваемость снижается при резком морозе и тепле.

Отметим, в России число новых случаев COVID-19 за сутки составило 125 836 человек, умерли 663 пациента. Госпитализированы 17 487 человек, что на 92,4% больше по сравнению с днем ранее.

Теги: пик заболеваемости, коронавирус, роспотребнадзор



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