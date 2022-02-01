01 Февраля 2022
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Общество Приволжский ФО Пермский край
ковид-госпиталь, медицина, больница, коронавирус, палата, кислород, ивл (2020) | Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

Пермский край в лидерах "ковидного" антирейтинга: для больных готовят дополнительные койки

Пермский край обновил антирекорд по суточному числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба - на 1 февраля подтверждено 3 303 новых случая COVID-19. Из них 701 — дети до 17 лет включительно.

В тяжелом состоянии находятся 172 пациента. Из них 64 подключены к ИВЛ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава, на сегодняшний день развернуто 3 157 коек, наличие свободного коечного фонда составляет от фактически развернутого 23,9%. Постепенно планируется увеличение коечного фонда вплоть до 7 500 коек.

343 человека за сутки вылечились от коронавируса. Умерло шесть человек.

Всего с начала пандемии заболели 189 189 человек.

Теги: коронавирус, койки, больные, ковид, COVID-19



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