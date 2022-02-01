"За пять лет все подорожало": проезд в Екатеринбурге повысится с 11 февраля

В мэрии Екатеринбурга сегодня официально объявили, с какого дня вырастет проезд в городском общественном транспорте.

Напомним, стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга увеличится до 32 рублей. Окончательное решение было принято в понедельник на заседании Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области. Оно вступит в силу не ранее, чем через 10 дней после опубликования.

Как рассказал на сегодняшнем брифинге заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов, проезд повысится с 11 февраля – это окончательная дата.

"Мы не меняем тариф на внеуличном транспорте, которым является метрополитен. Меняется только на уличном транспорте – это трамвай, троллейбус и автобус", - уточнил Бубнов.

По его словам, так называемое тарифное меню (то есть проездные и пересадочные тарифы) вступит в силу с 15 февраля, а их продажа начнется с 1 марта.

"На февраль будут действовать те тарифы, которые были заложены в существующих параметрах", - добавил чиновник.

Бубнов рассказал, что планируется возврат к единому проездному на четыре вида транспорта, а в пересадочный тариф будет включен метрополитен. Он признался, что расценивает произошедшие изменения "как неизбежность".

"Тариф не менялся пять лет, за это время все подорожало. Никого не удивляет, что выросла стоимость газомоторного и дизельного топлива, выросла стоимость запчастей. Из-за оттока водителей и кондукторов появилась необходимость поднимать зарплату работникам. Достаточно большие убытки у муниципальных и коммерческих транспортных предприятий. Поэтому есть угроза банкротства, если мы не будем дальше повышать тариф", - заключил Алексей Бубнов.