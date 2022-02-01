ОКР надеется на второе место в общекомандном зачете на Олимпиаде

Олимпийский комитет России рассчитывает минимум на 30 медалей на Олимпиаде в Пекине, заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

"У нас есть собственная статистика результатов российских спортсменов в межолимпийском цикле. Выступали наши очень успешно: было завоевано рекордное количество чемпионских титулов. Поэтому определенный оптимизм присутствует. Другое дело, что не все соревнования удалось провести, не на всех смогли выступить сильнейшие. Это вносит в прогнозы определенную погрешность. Что касается нашего видения, российская команда способна достичь результата в 30 медалей, и на эту цифру мы будем ориентироваться", - цитирует Поздрякова "Интерфакс".

Комитет со ссылкой на статистическое агентство Gracenote предполагает, что Команда ОКР сможет завоевать в Пекине 32 медали, в том числе 11 золотых, и занять второе место в неофициальном командном зачете.

Стоит отметить, что на прошлых зимних Олимпийских играх в корейском Пхенчхане всё было гораздо хуже. Россия в общекомандном зачете заняла только 13-е место с двумя золотыми медалями (фигурное катание и хоккей). Да и общее число медалей было небольшим – 17. Для сравнения: Норвегия стала лидером общекомандного зачета с 14-ю золотыми медалями и 39 наградами в целом.