01 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
Награды ветерана Великой Отечественной войны (2022) | Фото: пресс-центр МВД России

Полиция Екатеринбурга раскрыла кражу наград у семьи ветерана Великой Отечественной войны

Сотрудники подразделений уголовного розыска Управления МВД России по Екатеринбургу нашли и задержали злоумышленников, укравших награды почившего ветерана Великой Отечественной войны.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД России по Екатеринбургу, в полицию обратилась внучка ветерана, рассказав, что из сейфа в ее квартире вместе с украшениями украли ордена и медали ее деда, который скончался еще в 70-ых годах. После этого его награды хранились как семейная реликвия. Среди них ордена Отечественной войны, медали "За боевые заслуги" и "За оборону Сталинграда".

Награды ветерана Великой Отечественной войны(2022)|Фото: пресс-центр МВД России

"Полицейские предположили, что неизвестные проникли в жилище потерпевшей через входную дверь путем подбора ключа. С места происшествия были изъяты вещественные доказательства, в том числе орудия взлома и следы обуви предполагаемых злоумышленников", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователь отдела полиции № 11 возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. В результате полиции удалось разыскать и задержать двоих уроженцев одного из государств СНГ 19 и 23 лет. В их отношении выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Похищенные ценности изъяты и после завершения следственных действий будут возвращены внучке ветерана

Теги: награды, ВОВ, ветеран, внучка, кража, полиция, Екатеринбург



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