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Общество В России
Верка Сердючка (2018) | Фото:arhano.ru

В Госдуме попросили Генпрокуратуру разобраться с ситуации с Сердючкой и песней о Бандере

Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков попросил Генпрокуратуру РФ разобраться в ситуации с исполнением украинским артистом Андреем Данилко (Верка Сердючка) песни с прославлением Степана Бандеры.

Скан письма к генпрокурору Игорю Краснову размещен на официальном сайте КПРФ.

Парламентарий отмечает, что запись выступления "начала тиражироваться" в России, "став поводом для совершенно обоснованного общественного возмущения".

По мнению автора письма, содержание выступления Данилко "направлено на возбуждение ненависти и вражды между народами России и Украины".

Депутат просит установить инициатора распространения "в интернет-пространстве, доступном на территории России, провокационного интернет-контента и принять предусмотренные законом меры реагирования".

В начале января спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ на факельное шествие в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры, состоявшееся в Киеве, призвал осудить "процветающий на Украине национализм".

Бандера был лидером "Организации украинских националистов*" (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии*", целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.

Украинские националисты каждый год проводят в Киеве факельное шествие в день рождения Бандеры.

22 января 2010 года третий президент Украины Виктор Ющенко накануне ухода с должности присвоил звание Героя Украины Степану Бандере.

* Экстремистская организация, запрещенная на территории РФ

Теги: сердючка, бандера, генпрокуратура



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