Рост обращений в единую регистратуру вырос кратно. Андрей Травников лично проконтролировал организацию работы первичного звена здравоохранения Новосибирской области

В Новосибирской области количество автомобилей такси, которые будут доставлять врачей к пациентам, увеличили в два раза – до трехсот единиц. Также укреплены кадрово и технически call-центры и первичное медицинское звено. Губернатор Андрей Травников во время выездного совещания лично проконтролировал работу по мобилизации системы здравоохранения региона для борьбы с новой волной пандемии коронавируса, передает корреспондент Накануне.RU.

Увеличение количества операторов позволило организовать оперативное реагирование на обращения граждан. Несмотря на то, что нагрузка на единую регистратуру Новосибирской области выросла в 11 раз. Например, за минувший понедельник операторы call-центров приняли и отработали 55 тысяч вызовов, при среднесуточном количестве в допандемийный период четыре-шесть тысяч.

Заместитель министра здравоохранения Елена Аксёнова сообщила на совещании, что робот "Николай" продолжает прием звонков, количество операторов увеличено до 210. До пандемии их было 60. В общую систему включены операторы из 60 поликлиник всего региона. Когда пациент набирает 122, система переключает его на любого освободившегося оператора.

При этом, среднее время дозвона сегодня составляет 4,3-4,5 минуты. Накануне максимальное время ожидания – во время DDоS-атаки – составляло восемь минут.

Как доложил губернатору министр цифрового развития региона Сергей Цукарь, на данный момент система работает устойчиво.

Значительно возросла в регионе и нагрузка на первичное звено здравоохранения. Однако, ситуация оперативно контролируется. Более тысячи специалистов сегодня в сигнализационном списке регионального минздрава – они готовы выйти для усиления коллективов любого медучреждения.

«Минздрав региона провел усиление студентами медицинского вуза, медкафедры НГУ, нашего медколледжа, вывели студентов и из других вузов для усиления call-центров, перераспределили сотрудников учреждений здравоохранения, которые не работают по ковидному профилю и занимались плановой специализированной помощью», – сообщила Елена Аксёнова.

Министр здравоохранения Константин Хальзов подчеркнул, что вынужденное решение о приостановлении диспансеризации и профосмотров позволило мобилизовать силы, направить всех узких специалистов на организацию помощи ковидным пациентам.

«В сложившейся ситуации это хоть вынужденное, но оправданное решение: при кратном росте вызовов по ОРВИ и COVID-19, самое главное – обеспечить стабильную работу первичного звена», – отметил губернатор Андрей Травников.

Напомним, что 31 января на заседании правительства Новосибирской области было принято решение увеличить количество автомобилей такси, привлеченных для помощи врачам, в два раза – до трехсот машин. В первую очередь врачи идут к пациентам с высокой температурой, средним или тяжёлым течением болезни, пациентов с легкой формой заболеваний передают на аудиоконтроль. Также региональный минздрав ввел в обращение сберплатформу, на которой пациент или самостоятельно, или с помощью робота вносит данные о самочувствии. В случае ухудшения состояния будет осуществлен повторный вызов врача. Любое поступление вызова или запись на приём к врачу отображается в системе и дает повод для выписки дистанционного больничного листа – в первый день поступления заявки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

Важно напомнить жителям Новосибирской области: с 1 февраля 2022 года прием звонков в единую регистратуру по номеру 124 осуществляться не будет – диспетчеры будут принимать звонки только по номеру 122. При звонке на 124 робот Николай предупредит о том, что для вызова врача на дом и записи на прием в поликлинику необходимо использовать номер 122. По номеру 122 можно записаться на вакцинацию, уточнить время записи к врачу или отменить запись, а также получить консультации.