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больница, роддом, младенец, медицина, перинатальный центр, демография (2019) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Рождаемости 2 ребенка на женщину можно достичь, если направить на поддержку семей еще 1,5% ВВП - эксперты

Естественная убыль населения в 2021 году в России превысила миллион человек. "Результат был очевиден для демографов. И в целом ситуация такова, что если мы останемся на тех же параметрах и показателях, то в ближайшие десять лет мы потеряем 8 млн человек", - заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографической политике Сергей Рыбальченко.

По словам Рыбальченко, чтобы изменить ситуацию и обеспечить демографическую устойчивость государства, нужно добиться рождаемости более двух детей на одну женщину репродуктивного возраста к 2030 году.

Эксперт считает, что задача очень трудновыполнимая, но реальная. Это доказывает Сахалин, где за шесть лет с момента ввода масштабных мер поддержки семей рождаемость выросла с показателя 1,56 до вожделенных двух – коэффициента воспроизводства населения.

"Этот опыт показывает, что успеха можно добиться, - заявил Рыбальченко на круглом столе ОП РФ, посвященном демографии. - Но для этого нужны большие средства – еще дополнительно 1,5% ВВП (в целом чтобы эта статья расходов составляла 2,7%). Это соответствует среднему уровню стран ЕС на государственную поддержку семей с детьми. Причем у нас это уже с мерами поддержки на жилье, а у них – без". Он добавил, что не стоит смешивать социальную политику и семейную – сюда не относятся, например, меры поддержки инвалидов или пенсионеров, так что расходы нужно увеличить значительно.

При этом Рыбальченко не видит смысла добиваться снижения возраста рождения первого ребенка (тренд характерен для всего мира). Он указывает, что на Сахалине, где удалось выправить демографическую ситуацию, средний возраст рождения первенца даже больше, чем в среднем по России! Эксперт отмечает, что увеличение возраста рождения первенца вовсе не говорит о том, что женщины склонны совсем отказываться от деторождения. Но это снижает потенциал рождения третьего ребенка.  

Теги: рождаемость, поддержка семей, эксперты, общественная палата, демография



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