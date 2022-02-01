Премьер Польши попытается уговорить канцлера Германии не запускать "Северный поток-2"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что попытается уговорить канцлера Германии Олафа Шольца не запускать газопровод "Северный поток-2" в целях безопасности Европы. Об этом он сказал "Левому берегу" накануне своего первого визита на Украину.

По его словам, позиция Германии в отношении "Северного потока-2" является большой ошибкой. Если он будет запущен, "это на долгие годы и десятилетия сведет на нет попытки построить свободный рынок газа в Европе". Экономические интересы Германии Моравецкий не считает решающими, так как "Владимира Путина нужно остановить, пока не поздно".

"Германия сегодня действует слишком мягко и разочаровывает. Мотивы такого отношения менее важны", - сказал польский премьер.

Как и украинские власти, польские также считают, что немцы должны отказаться от своих экономических выгод в пользу сомнительной политики конфронтации с Россией.