01 Февраля 2022
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Карантин, больница (2017) | Фото: okbhmao.ru

В Пермском крае на карантин закрыты почти полторы тысячи классов

В Пермском крае в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ на карантин закрыты 1 431 класс в 245 школах. Полностью закрыто 85 школ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

Также приостановлена работа 229 групп в 186 детских садах. Шесть детских садов закрыты на карантин.

Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается в Суксунском районе, городах Пермь и Соликамск. Эпидемиологический порог в регионе превышен на 52%.

Отметим, что в Пермском крае наблюдается также рост коронавируса. Накануне в Перми образовались большие очереди в центры, где принимают пациентов с симптомами ОРВИ. Люди были вынуждены стоять на улицах. Время ожидания приема составляло от четырех до шести часов. Люди жалуются на проблемы с вызовом неотложки и "скорой".

Теги: грипп, ОРВИ, коронавирус, карантин, класс, школа



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