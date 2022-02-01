Большинство словаков считают ответственными за напряженность вокруг Украины США и НАТО

44% словаков считают, что прежде всего США и НАТО ответственны за напряженность вокруг Украины, и лишь 34% - что Россия. Об этом свидетельствуют данные опроса агентства Focus, сообщает Euractiv.

Позиция словаков несколько различается в зависимости от возраста, но даже среди молодежи нет явных русофобских настроений - до 35 лет различий в ответах по НАТО и РФ почти нет.

А вот политические предпочтения имеют первостепенное влияние. Более двух третей сторонников "Свободы и солидарности" бывшего депутата Европарламента Ричарда Сулика считают, что виновата Россия. Сторонники же оппозиционных консервативных партий винят НАТО, и две из них, согласно опросам, самые популярные в стране.

В последние месяцы на Западе разгоняют панику по поводу "вторжения России" на Украину. Под этим предлогом НАТО рассматривает возможность отправить в Словакию тысячу военнослужащих. Власти Словакии опасаются протестов общества, усиления антиамериканских настроений и считают этот шаг в настоящее время невозможным.