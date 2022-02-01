В Миассе сотрудника банка приговорили к штрафу за кражу денег со счетов клиентов

В Миассе сотрудника "Почта банка" приговорили к штрафу в размере 50 тысяч рублей за кражу денег со счетов клиентов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского суда.

Финансовый эксперт банка в 2021 году заключил с клиентами кредитные договоры. Зная коды подтверждения, он входил в их личные кабинеты и переводил с их банковских счетов безналичные денежные средства на другие счета, в том числе на свой. Деньги он тратил по своему усмотрению.

От действий сотрудника банка пострадали два клиента, каждому из которых был причинен значительный ущерб на сумму около 10 тыс. рублей.

Мужчина признал вину и возместил ущерб.